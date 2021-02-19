شروط إصدار السجل التجاري ورسوم الخدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة التجارة شروط إصدار السجل التجاري.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه يجب ألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، وأيضًا ألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

ولفتت إلى أنه يمكن إصدار السجل التجاري بشكل فوري وتحديد النشاط المراد مزاولته إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة من: هنا.

رسوم الخدمة:

وتابعت التجارة أن رسوم الخدمة هي 200 ريال للرئيسي (للسنة الواحدة)، تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة 100 ريال للفرعي (للسنة الواحدة)، تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

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