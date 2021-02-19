شكرا لقرائتكم بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بايدن: علينا التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار
أكد أنه يمكن مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية
متابعات الخليج 365 - متابعة
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: إن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.
وأضاف بايدن: “الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بتحالفنا مع حلف شمال الأطلسي، وأرحب باستثماركم في القدرات العسكرية التي تمكن دفاعاتنا المشتركة”.
بايدن والصين:
وفي الملف الصيني، دعا الرئيس الأمريكي حلفاء بلاده إلى العمل معًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.
وقال: “علينا الاستعداد معًا لمنافسة إستراتيجية بعيدة الأمد من الصين.. علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط”.
وأضاف: “يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي”.
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