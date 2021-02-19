الصحة: اللقاح هو الجسر لمناعتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح كورونا، مؤكدةً أن أخذه والالتزام بالإجراءات الاحترازية يحميان الشخص ومن يحب من فيروس كورونا.

وذكرت عبر حساب “عش بصحة”، التابع لها على موقع تويتر، اليوم الجمعة: “اللقاح هو الجسر لمناعتك”.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (337) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (346) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (374366) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (365363) حالة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي: إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80% من إصابات كوفيد-19 ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

شارك الخبر