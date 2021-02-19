ضبط قائد شاحنة قادها بسرعة عالية جدًّا في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - عسير

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ضبط مرور منطقة عسير قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية جدًّا مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن.

عرض حياة الآخرين للخطر:

وأكد المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن قائد الشاحنة عرض بفعلته حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

توجيه من المرور:

وفي وقت سابق، شدد المرور على أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بوقتٍ كافٍ؛ يساهم في انسيابية الحركة المرورية وعدم تعريض الآخرين لخطر الحوادث.

وأضاف المرور: “الانتقال للمسار المخصص للخروج بشكل مفاجئ مخالف لقواعد السير والسلامة المرورية”.

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