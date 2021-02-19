إغلاق مقهى في جدة يمارس النشاط من باب سري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة، مقهى يمارس النشاط بشكل مخالف من خلال باب سري.

شيشة ومعسل في المقهى:

وأوضحت أمانة جدة عبر تويتر، أن المقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة والمعسلات لرواد المقهى الواقع في نطاق بلدية جدة التاريخية، ما يخالف الإجراءات الاحترازية المقررة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأمانة على أنها تواصل تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظًا على الصحة العامة.

أمانة جدة تواصل جهودها:

وأغلقت أمانة جدة في وقت سابق 64 منشأة تجارية مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات، محمد الزهراني، أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية في مدينة جدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة.

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