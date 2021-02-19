يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد عبر الموقع الإلكتروني الخاص به مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعد كافة الكوادر التعليمية داخل وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية والتي تضم المعلمين والتربويين وغيرهم من الإداريين العاملين بالوزارة، كما يصنف موقع فارس الخدمة الذاتية من أهم المواقع الإلكترونية الخاصة بتوفير جميع الخدمات للعاملين بالوظائف التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتيسر على العاملين بالوزارة والمدارس متابعة كافة الأمور الخاصة بهم، والآن لا حاجة للذهاب إلى الوزارة أو المدير المباشر لطلب إجازة أو لطلب أي خدمة فكل هذا الأمور موجودة بالفعل داخل موقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وبهذا توفر الوزارة بالمملكة السعودية على العاملين كثير من المجهود والوقت، كما تضمن عدم التكدث بالوزارة أو المدارس لطلب أي خدمة وهذا ضمن رؤية الحكومة السعودية لعام 2030 وهي التحول الرقمي للمملكة السعودية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع نجوم مصرية على خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa

يتوفر بنظام فارس الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم كل العالمين بوزارة التعليم بالمملكة ومن ضمن هذه الخدمات هي:

يستطيع الموظف تقديم طلب للحصول على المزايا مثل المكافأة والبدلات. يستطيع الموظف معرفة موعد نزول الراتب الشهري وكذلك التعرف على قيمة الراتب الشهري الخاص به وكذلك قيمة المكافأة التي تصرف في نهاية كل عام. يمكن أيضاً التبليغ عن غياب الموظف. يستطيع الموظف كذلك تقديم طلب إلكتروني للتحويل من الإدارة التي بها إلى إدارة آخر، أو تقديم طلب للتحويل من المدرسة التابع لها إلى مدرسة أخرى. يستطيع الموظف كذلك تقديم طلب إجازة من خلال نظام فارس بكل سهولة، مع إمكانية زيادة أو تقليص عدد أيام الإجازة. كما يستطيع أي موظف بالوزارة أو المدارس تقديم طلب للتقاعد بكل سهولة ويسر وتوفير للوقت والمجهود.

لذلك نجد أن كل الأشخاص المستخدمة لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يجتمعون بالرأي بأن هذا النظام هو الأفضل على الإطلاق، حيث بعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية، أصبح للجميع إنجاز كل شيء بسهولة خلال 24 ساعة في اليوم وبهذا يضمن المستخدم خدمة متميزة على مدار اليوم.

خدمة تعديل البيانات بنظام فارس للموظف السعودي

يوفر نظام فارس خدمة طلب تحويل الموظف من إدارة لإدارة مختلفة أو من مدرسة إلى مدرسة مختلفة، لذلك يستقل نظام فارس العديد من هذه الطلبات عبر رابط مواقع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ومن أهم الطلبات هي: