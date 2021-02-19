بالصور.. مساعدات غذائية سعودية للأسر الأكثر تضررًا من كورونا بجنوب إفريقيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في جمهورية جنوب إفريقيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سلطان اللويحان العنقري، ونائبة وزير التنمية الاجتماعية بالجمهورية هنريتا زولو، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في جنوب إفريقيا.

وعبَّرت زولو –باسم حكومة وشعب جنوب إفريقيا– عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على المساعدات المقدمة لبلادها، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقال السفير العنقري، في تصريح صحفي: «إن المملكة بادرت إلى إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزًا دوليًّا متخصصًا بالأعمال الإغاثية والإنسانية. ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان في العالم، بآلية رصد دقيقة، وطرق نقل متطورة وسريعة.

وأشار إلى أن المركز يعتزم القيام بحملة مكافحة أمراض العمى في عدد من المناطق المحتاجة بجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب 50 طنًّا من التمور، وسيقوم في الوقت الحالي بتوزيع 15 ألف سلة غذائية على مرحلتين.

تأتي المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.

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