السديس يوجه رسالة إلى المتقاعدين: صاحب الهمة العالية يبحث عن هدف آخر بعد تحقيق الأول

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إن المتقاعد بوصوله إلى سن التقاعد، قد وُلد ولادة جديدة، مشيرًا إلى أن صاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفًا بحثَ عن هدف آخر مثله أو أسمى منه ليصل إليه.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال خطبة اليوم الجمعة، أن المتقاعدين قدوة الشباب اليوم، فيجب أن يعطوهم خبرتهم كما أخذوا من خبرة غيرهم.

وأشار السديس إلى أن «ديننا الإسلامي دين العمل والعبادة؛ فلا رهبانية فيه، ولا تواكل، فجددوا النية واجعلوا أعمالكم خالصة لرب البرية».

اقرأ أيضًا:

السديس: المملكة في رباط دائم للقضاء على الفكر الضال ومتبنيه

بالفيديو.. السديس يوجه رسالة للمعتمرين والمصلين.. ويطالبهم بهذه الإجراءات