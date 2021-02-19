«إغاثي الملك سلمان» يوقع 5 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع متنوعة بالحديدة وحجة

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمس اتفاقيات مشتركة مع مؤسسة طيبة للتنمية لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي في محافظتي الحديدة وحجة باليمن.

وقع الاتفاقيات مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ وذلك بمقر المركز؛ حيث تتضمَّن الاتفاقية الأولى تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة (المرحلة الثالثة) التي يستفيد منها 69300 شخص، بقيمة إجمالية تبلغ مليونًا و244 ألف دولار أمريكي، بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان، وتقليل معدل الوفيات والمرض، من خلال تيسير فرص الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لبعض المديريات المحررة بمحافظة حجة وتوطينها.

فيما تشمل الاتفاقية الثانية تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة (المرحلة الخامسة)، التي يستفيد منها 175200 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ مليونًا و604 آلاف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمع المستضيف بتقديم الخدمات الصحية في الحديدة ومديرياتها.

وتتضمن الاتفاقية الثالثة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة الحديدة (المرحلة الخامسة)، ويستفيد منها 8400 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 860660 دولارًا أمريكيًّا، بهدف تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز النظافة للمتضررين من الصراعات والمجتمعات المعرضة للأمراض الوبائية والمجتمعات المضيفة، والحصول على مياه الشرب الآمنة وتأمين البيئة الصحية الخالية من الأمراض.

وتشمل الاتفاقية الرابعة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة)، ويستفيد منها 18742 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ مليونًا و660 ألف دولار أمريكي، بهدف الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي من خلال الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الصحية في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة ومخيم الأزهر في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

فيما تتضمن الاتفاقية الخامسة تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة وتهيئتها في مديريات وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة (المرحلة الثانية)، ويستفيد منها 36.000 شخص، بقيمة أكثر من 343 ألف دولار أمريكي، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات المحررة في محافظة حجة وتوطينها.

وأوضح المستشار الصحي بإدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور علي الغامدي، في تصريح صحفي، أنه تم اليوم توقيع خمسة عقود في الجانبين الصحي والبيئي لصالح الشعب اليمني في محافظتي الحديدة وحجة، بقيمة أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد استمرارًا لمشاريع قائمة ينفذها المركز لتحسين الحياة بما هو أفضل في اليمن الشقيق.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن خرد أن المشاريع الموقعة اليوم هي استمرار للمشاريع الجارية التي آتت ثمارها –بحمدالله– بتقليل نسب الأمراض ومعدلات سوء التغذية، وتخفيف معاناة المحتاجين خلال الأزمة الإنسانية الراهنة، مقدمًا شكره لحكومة المملكة –ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة– على الدعم الإنساني المتواصل غير المحدود لأبناء الشعب اليمني.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة من خلال المركز في المجالات كافةً، ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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