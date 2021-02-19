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بالفيديو.. الزعاق: موسم «عقرب الدم» بدأ.. وانحدار المظاهر الشتوية سريعًا

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الرياض - محمد عبدالله - مدته 13 يومًا

أكد الراصد الفلكي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة، هو أول موسم «عقرب الدم»، ومعه تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: «اليوم الجمعة، أول موسم العقرب الثاني، الذي يسميه أهالينا –رحمهم الله– (عقرب الدم)، وفيه تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع».

وأضاف الزعاق: «مع نهاية العقارب الثلاث، تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر»، لافتًا إلى أن مدة «عقرب الدم» 13 يومًا، يخلفها الدسم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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