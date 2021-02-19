بالفيديو.. الزعاق: موسم «عقرب الدم» بدأ.. وانحدار المظاهر الشتوية سريعًا

أكد الراصد الفلكي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة، هو أول موسم «عقرب الدم»، ومعه تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الزعاق: «اليوم الجمعة، أول موسم العقرب الثاني، الذي يسميه أهالينا –رحمهم الله– (عقرب الدم)، وفيه تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع».

وأضاف الزعاق: «مع نهاية العقارب الثلاث، تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر»، لافتًا إلى أن مدة «عقرب الدم» 13 يومًا، يخلفها الدسم.

اليوم #الجمعة :

أول موسم العقرب الثانية والتي يسميها أهالينا رحمهم الله ب(عقرب الدم)

وفيها تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع

ومع نهاية العقارب الثلاث تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر

ومدة الدم 13 يوم وتخلفها الدسم

#علقان #تبوك pic.twitter.com/EP2PHxZCUD — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) February 19, 2021

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