جدة.. تهيئة 12 مستشفى ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة لقاحات كورونا

شهدت محافظة جدة توسعًا في تقديم خدمة لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) للمواطنين والمقيمين، في 5 مستشفيات، و7 مراكز صحية، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 103 غرف لتلقي اللقاحات التي يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة.

ويأتي التوسع في إنشاء المراكز ضمن الخطة الوطنية للقاح، التي تنفذها وزارة الصحة، وامتدادًا لحملة التطعيم التي سبق أن تم إطلاقها في جدة، وتحديدًا في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز؛ حيث تشمل (مستشفى الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك عبدالله بشمال جدة، ومستشفى الولادة والأطفال، والمستشفى الميداني، ومستشفى أضم العام)، في حين تشمل المراكز السبعة كلًّا من (مركز المحجر الصحي، ومركز الأمير عبدالمجيد، ومركز البوادي 1، ومركز أبحر الشمالية الصحي، ومركز الجامعة، ومركز المرجانية الصحي برابع، ومركز الليث الصحي)؛ علمًا بأن ساعات العمل خلال الأيام المقبلة ستكون من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ١٢ ليلًا، طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت.

وأكدت «صحة جدة»، أن ذلك يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من آثار جائحة كورونا المتمثلة في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاحات الآمنة والمعتمدة في وقت قياسي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية، روعي فيها التوزيع الجغرافي لخدمة الجميع، مشيرةً إلى أن الآلية حسب ما أعلن عنه سابقًا، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لتلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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