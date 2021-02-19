السعودية اليوم / المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي يختتم أعماله



تونس 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

دعا المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي الدول الأعضاء إلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فوري عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح.

كما دعا المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، إلى إعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية من تلك الأزمات أو تقليل حجم الخسائر حال وقوعها.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة النظر في إيجاد آلية إلكترونية على نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس لتسريع تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بشأن قضايا الأمن السياحي.

وكان المؤتمر الذي انعقد بمشاركة المسؤولين عن الأمن السياحي وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد ناقش عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية.

// انتهى //

19:47ت م

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