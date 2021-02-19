السعودية اليوم / العراق يسجل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية4024 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13232, فيما تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 614529 حالة,

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33716 ,منهم 324 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

19:39ت م

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بغداد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 661477 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13232, فيما تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 614529 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33716 ,منهم 324 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //19:39ت م0094

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