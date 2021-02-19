السعودية اليوم / الكويت تسجل 7 حالات وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 976 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها سجلت شفاء 920 إصابة ليبلغ مجموع حالات للشفاء 170326 حالة.

// انتهى //

19:39ت م

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الكويت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 182460 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 1034 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها سجلت شفاء 920 إصابة ليبلغ مجموع حالات للشفاء 170326 حالة.// انتهى //19:39ت م0093

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