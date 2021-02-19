السعودية اليوم / صحة الطائف : مركز لقاحات كورونا جاهز



الطائف 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أكملت صحة الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات

وجُهز المقر المقام في مبنى الصالة

وأكدت صحة الطائف أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.

// انتهى //

19:21ت م

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الطائف 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأكملت صحة الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.وجُهز المقر المقام في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف بـ16 عيادة تضم جميع الخدمات الأساسية, وحددت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسة على امتداد شارع الستين بالحوية، مع وجود المختصين للتأكد من توفر تطبيق "توكلنا" ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي" والالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأكدت صحة الطائف أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.// انتهى //19:21ت م0092

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