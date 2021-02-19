السعودية | الصحة: “مراكز لقاحات كورونا” تشهد انسيابية تامة وإقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين

المناطق_واس

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة, حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق “صحتي” وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (337) حالة مؤكدة وتعافي ( 346) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 497) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374366) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365363) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم سجلت ( 4) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6454) حالة , كما أجري (48779) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).