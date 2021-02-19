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مركز لقاح كورونا في الطائف جاهز 

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الدمام - شريف احمد - أكملت صحة الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.

وجُهز المقر المقام في مبنى الصالة بجامعة الطائف بـ16 عيادة تضم جميع الخدمات الأساسية, وحددت عملية استقبال الزائرين من البوابة الشمالية المجاورة لبوابة الجامعة الرئيسة على امتداد شارع الستين بالحوية، مع وجود المختصين للتأكد من توفر تطبيق "توكلنا" ووجود موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي" والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت صحة الطائف أهمية التسجيل والحجز في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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