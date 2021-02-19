بايدن: الديموقراطية تواجه تهديدات في أمريكا وأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الديموقراطية تواجه تهديدات في أماكن عدة بينها الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن المعركة مع الاستبداد باتت في "مرحلة حاسمة".

وقال خلال مشاركته في "مؤتمر ميونخ للأمن"، "في أماكن عدة، منها أوروبا والولايات المتحدة، يتعرّض التقدّم الديموقراطي لهجمات".



وأضاف "سيدرس المؤرخون هذه اللحظة وسيكتبون عنها، إنها مرحلة حاسمة، وأؤمن بكل جوارحي بأن على الديموقراطية أن تسود".

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن العالم يواجه حاليا تحديات أكبر وأكثر تعقيدًا.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، يجب إعلاء المسار الدبلوماسي لحل الصراعات الدولية، وتخفيف التوترات الجيوسياسية، ونجدد دعوتنا إلى ضرورة وقف إطلاق النار دوليًا لتحقيق السلام.

وطالب بتعزيز التعددية ونقف ضد الحكم الفردي وحان الوقت للتوحد أمام التحديات.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في دورة استثنائية تدور مناقشاتها عبر الإنترنت دون جلسات سرية أو مظاهرات.

ويشارك في الدورة الاستثنائية الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وغيرهم.