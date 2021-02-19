جونسون آند جونسون: لقاحنا من جرعة واحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

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قدمت شركة “جونسون آند جونسون” بيانات لقاحها للصحة العالمية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ.

وفي حين أشارت الشركة إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقيم لقاحها حاليًّا، قالت: إن “استخدام لقاحنا سيكون أسهل؛ لأنه من جرعة واحدة”.

وإذا حصل على الضوء الأخضر من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، سيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا، بحسب “العربية”.

وهذا اللقاح مطلوب خصوصًا؛ لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبرِّدات العادية ما سيسهّل إلى حدّ كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط.

محطة حاسمة:

ويجب على وكالة الغذاء والدواء الآن تشكيل لجنة استشارية حول اللقاحات وتقدّم رأيها بعد درس بيانات التجارب السريرية. وستكون مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

كانت هذه الخطوة استغرقت نحو ثلاثة أسابيع بالنسبة للقاحي فايزر/ بايونتيك موديرنا، ولكنها قد تكون أسرع هذه المرة. وسيتعيّن بعد ذلك إعطاء الضوء الأخضر للقاح، ربما غداة إعطاء اللجنة الاستشارية رأيها.

فعّال بنسبة 66%:

وتعهّدت جونسون آند جونسون بشحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة في بداية الشهر الجاري، النتائج الأولى لتجاربها السريرية التي أجريت على نحو 44 ألف شخص في ثماني دول.

وقالت الشركة: إن اللقاح كان فعالًا بشكل عام بنسبة 66%، بينما ترتفع فعالية إلى نسبة 85% في الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس.

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