شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: مستشفى الملك عبدالله يفعّل خدمة العيادات الافتراضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فعّل مستشفى الملك عبدالله في بيشة خدمة العيادات الافتراضية التي تهدف لإيصال المريض بالطبيب، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية الأخرى، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فايروس كورونا.

وتمكن المستفيدين من الحصول على خدمة متكاملة «عن بعد» عبر تطبيق صحتي، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية.