بالفيديو.. الزائر القطبي يصل تبوك والثلوج تزين مرتفعات جبال اللوز وعلقان والظهر

زينت الثلوج، اليوم الجمعة، مرتفعات جبال اللوز وعلقان والظهر في تبوك، بفضل دخول الزائر القطبي إلى المنطقة، ليجعل منها مقصدًا سياحيًّا جاذبًا على مستوى المملكة.

وقد تساقطت الثلوج في الصباح الباكر على مرتفعات تبوك لتبدد الانتظار وترسم الفرح على محيا القادمين من كافة أنحاء المملكة.

وعبر فيديو لـ«الإخبارية»، ظهر الراصد الجوي خالد الزعاق ليقول: «اليوم يسمونه الزائر القطبي، وسمي بذلك لأنه يأتينا محمولًا عبر الرياح القطبية، وعادةً لا تأتي هذه الموجات إلا في موسمي الشبط والعقارب».