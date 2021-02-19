3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 163 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ70 حالة، ثم مكة المكرمة 48 حالة، فمنطقة القصيم 12 حالة والجوف 9 حالات.

وجاءت منطقتا (المدينة المنورة وعسير) في المرتبة التالية بـ7 حالات، ثم نجران 5 حالات، و(الشمالية وحائل) 4 حالات لكل منهما، ثم جازان وتبوك بـ3 إصابات جديدة، فيما جاءت في المرتبة الأخيرة، منطقة الباحة بواقع إصابتين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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