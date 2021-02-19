صحة حفر الباطن تفعل خدمة العيادات الافتراضية لإيصال المريض بالطبيب

فعَّلت صحة حفر الباطن خدمة العيادات الافتراضية تحت شعار «موعدك عن بُعد»، التي تهدف إلى إيصال المريض بالطبيب، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأخرى، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وتمكن المستفيدون من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد عبر تطبيق «صحتي»، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى إلى المستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية.

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