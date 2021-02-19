وزارة الصحة: 2549 إصابة نشطة.. والحالات الحرجة 497

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم المملكة، وبينت الوزارة أن الحالات النشطة 2549 حالة، من بينها 497 حالة حرجة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374366.

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365363، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6454 حالة، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و346 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.