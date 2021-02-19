انطلاق مشروع «اكتساب» التدريبي عبر المنصات الافتراضية بالمدينة المنورة

أطلق وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، مشروع اكتساب التدريبي عبر المنصات الافتراضية، مستهدفًا تدريب 2000 متدرب ومتدربة سنويًّا في مجالات تدريبية مختلفة؛ وذلك ضمن برامج وأنشطة الوقف التي تخدم مجتمع المدينة المنورة.

ويسعى المشروع التدريبي –الذي يضم 20 برنامجًا تدريبيًّا نوعيًّا متميزًا– إلى تحقيق جودة الأداء في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، من خلال تعزيز القيم، وتكوين الخبرات، وتنمية المعارف، وصقل المهارات والقدرات لدى المؤسسات والأفراد.

يُشار إلى أن المسارات التدريبية لبرنامج المشروع الذي استفاد منه خلال السنوات الثلاث الماضية، 7500 متدرب ومتدربة، يضم عددًا من التخصصات في برامج اللغات والترجمة والدراسات القانونية

والتصميم والجرافيك والفندقة والسياحة والأمن والسلامة والتسويق والمبيعات وتطوير الموارد البشرية والمهارات التربوية والتعليمية والأشغال والحرف اليدوية وبرامج تنمية مهارات البحث العلمي

والمهارات النفسية والاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع وصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي والمهارات الإدارية والقيادة المؤسسية وهندسة الحاسبات وتقنية المعلومات والمالية والمحاسبة

والأنظمة المصرفية وتنمية الذكاء وتطوير القدرات العقلية ومهارات الخدمات الصحية والتثقيف الصحي والرعاية الإرشادية المتكاملة والتربية الخاصة والجودة والتقويم الشامل والاعتماد المؤسسي.

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