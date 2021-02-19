السعودية اليوم / هيئة التراث تنظم معرضاً أثرياً للخيل في "كأس السعودية"



الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

نظمت هيئة التراث معرضاً عن ثقافة الخيل في المملكة ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من "كأس

ويقدم المعرض الذي يحمل اسم "الخيل في المملكة.. هوية وثقافة أصيلة – شواهد من التاريخ"؛ أدلة علمية من واقع الاكتشافات الأثرية التي تؤكد أن أراضي المملكة كانت أول مكان لاستئناس الخيل في التاريخ قبل 9 آلاف عام في موقع المقر وسط المملكة.

وسيأخذ المعرض زائريه في رحلةٍ عبر مجموعة من الصور لرسومات صخرية عن الخيل في مناطق المملكة التي تبرهن على مكانة الخيل لدى الإنسان العربي منذ الأزل, كما تتضمن المشاركة معرضا مصغر يشارك فيه عدد من الحرفيين. إضافة إلى منح قطعة مُحاكة من السدو للخيل الفائز بالسباق الرئيس.

تأتي مشاركة هيئة التراث في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة وعدد من هيئاتها مع نادي سباقات الخيل، الذي يتضمن إعداد برنامج ثقافي متنوع يقام في مقر سباقات "كأس السعودية" التي تعد من أغلى سباقات الخيل على مستوى العالم، وتشهد مشاركة أبرز وأشهر الجياد والفرسان العالميين.

// انتهى //

18:10ت م

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الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسنظمت هيئة التراث معرضاً عن ثقافة الخيل في المملكة ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من "كأس السعودية " لسباقات الخيل التي ستنطلق منافساتها على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.ويقدم المعرض الذي يحمل اسم "الخيل في المملكة.. هوية وثقافة أصيلة – شواهد من التاريخ"؛ أدلة علمية من واقع الاكتشافات الأثرية التي تؤكد أن أراضي المملكة كانت أول مكان لاستئناس الخيل في التاريخ قبل 9 آلاف عام في موقع المقر وسط المملكة.وسيأخذ المعرض زائريه في رحلةٍ عبر مجموعة من الصور لرسومات صخرية عن الخيل في مناطق المملكة التي تبرهن على مكانة الخيل لدى الإنسان العربي منذ الأزل, كما تتضمن المشاركة معرضا مصغر يشارك فيه عدد من الحرفيين. إضافة إلى منح قطعة مُحاكة من السدو للخيل الفائز بالسباق الرئيس.تأتي مشاركة هيئة التراث في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة وعدد من هيئاتها مع نادي سباقات الخيل، الذي يتضمن إعداد برنامج ثقافي متنوع يقام في مقر سباقات "كأس السعودية" التي تعد من أغلى سباقات الخيل على مستوى العالم، وتشهد مشاركة أبرز وأشهر الجياد والفرسان العالميين.// انتهى //18:10ت م0085

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.