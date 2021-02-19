السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1427 جولة رقابية وتغلق 35 منشأة تجارية



الدمام 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1427 جولة رقابية، و 31 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 35 منشأة، وتحرير 70 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 34 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، والتشديد عليها وتحرير المخالفات واستمرار إغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا ".

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وذلك عبر التواصل من خلال رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.

// انتهى //

18:02ت م

0081



الدمام 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1427 جولة رقابية، و 31 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 35 منشأة، وتحرير 70 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 34 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية ومنافذ البيع، والتشديد عليها وتحرير المخالفات واستمرار إغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا ".ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وذلك عبر التواصل من خلال رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.// انتهى //18:02ت م0081

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