السعودية اليوم / الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وإقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين



الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (337) حالة مؤكدة وتعافي ( 346) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 497) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374366) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365363) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم سجلت ( 4) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6454) حالة , كما أجري (48779) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:17ت م

0069



الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة, حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (337) حالة مؤكدة وتعافي ( 346) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2549) منها ( 497) حالة حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374366) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365363) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد تم سجلت ( 4) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6454) حالة , كما أجري (48779) فحصاً مخبرياً.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:17ت م0069

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وإقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.