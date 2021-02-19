السعودية اليوم / فلسطين تسجل 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 وفيات و859 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

16:12ت م

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رام الله 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 وفيات و859 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1025 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:12ت م0067

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