

جدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية, مقهى مخالفاً للأنظمة الإجراءات الاحترازية عمد لتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق أن أغلق، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف، ويستقبل رواد المقهى من خلال باب غير رئيسي، بالإضافة إلى رصد عدة مخالفات أبرزها معاودة ممارسة النشاط بدون تصريح.

وأكدت أمانة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظاً على الصحة العامة.

// انتهى //

15:51ت م

0061





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق مقهى مخالفاً للإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.