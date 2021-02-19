السعودية اليوم / قوات الأمن التونسي توقف 20 مهاجرًا غير شرعي



تونس 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أوقفت قوات الحرس البحري بمحافظة نابل شمال شرق تونس متنه 20 مهاجرًا غير شرعي كانوا بصدد الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا على متن مركب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن الموقوفين أحيلوا للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم وحجز المركب ومحتوياته .

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15:29ت م

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