السعودية اليوم / السلطات الأمنية المغربية تحبط عملية تهريب مخدرات بميناء طنجة



الرباط 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أحبطت السلطات الأمنية المغربية بميناء طنجة المتوسط عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجزت 490 ألف قرص من عقاقير طبية مخدرة.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني اليوم، أن تنفيذ هذه العملية جرى في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مصالحها، وبين مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA)، الرامي لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

وأفاد أن شحنة المخدرات كانت مخبأة ضمن حاوية معدنية مشحونة على متن باخرة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة بشكل غير مشروع صوب دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.

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15:28ت م

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