

القاهرة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية.

وكشف رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد ٣٠٠ كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان، مؤكدا أنه لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت.

// انتهى //

15:27ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل هزة أرضية بقوة ٦ر٤ درجات على مقياس ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.