السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً بخمسة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا



الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 6 مساجد مؤقتاً بخمسة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة اثنين منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: (الرياض , مكة المكرمة ، القصيم , عسير).

وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، وداعية الجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

// انتهى //

15:10ت م

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الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 6 مساجد مؤقتاً بخمسة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة اثنين منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: (الرياض , مكة المكرمة ، القصيم , عسير).وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.وحثت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، وداعية الجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.// انتهى //15:10ت م0057

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