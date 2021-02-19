6 خطوات لتنزيل حالات WhatsApp على هاتف أندرويد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لا يقتصر تطبيق WhatsApp على إرسال رسائل أو ملاحظات صوتية أو إجراء مكالمات فيديو؛ حيث يحتوي على العديد من الميزات الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها، منها الـStatus أو الحالات تمامًا مثل إنستجرام وفيسبوك.

ويمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والاقتباسات والمزيد من خلال ميزة WhatsApp Status، ومن ضمن خواصها، إزالتها تلقائيًّا بعد 24 ساعة.

وقد يكون هناك بعض الصور المضحكة أو الاقتباسات على حالات جهات الاتصال الخاصة بك التي قد تثير اهتمامك، وترغب في تنزيلها، وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها لتنزيل حالة WhatsApp الخاصة بشخص آخر على هواتف الأندرويد.

خطوات تنزيل حالات WhatsApp:

1- قم بتنزيل تطبيق Google Files على هاتفك المحمول.

2- اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا.

3- اضغط على خيار الإعدادات Settings وفعَل خيار إظهار الملفات المخفية show hidden files.

4- الآن، انتقل إلى مدير الملفات File manager> التخزين الداخلي Internal storage > ثم واتساب> الوسائط Media> الحالات Statuses.

5- في مجلد Statuses، سترى جميع الحالات التي شاهدتها.

6- اضغط على الصورة أو الفيديو المطلوب واضغط مطولًا على العنصر المحدد واحفظه في الموقع الذي تريده على هاتفك.

كيفية إعادة توجيه حالة WhatsApp الخاصة بشخص ما:

1- افتح واتساب وانتقل إلى الحالة.

2- حدد الحالة التي تريد توجيهها.

3- حدد جهة الاتصال أو المجموعة التي ترغب في إعادة توجيه التحديث إليها.

4- أخيرًا، اضغط على إرسال.

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