فيديو.. إحباط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - واس

نجح أبطال حرس الحدود في إحباط محاولة تهريب (750) ألف قرص أمفيتامين بالخفجي.

ضبط مروجي المخدرات

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (750) قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.



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