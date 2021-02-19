السعودية | سعيد السريحي يكشف لـ"سؤال مباشر" قصة الأقواس في كتاباته

شكرا لقرائتكم سعيد السريحي يكشف لـ"سؤال مباشر" قصة الأقواس في كتاباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في برنامج "سؤال مباشر"، يستضيف الزميل خالد مدخلي، الكاتب والأديب السعودي الدكتور سعيد السريحي للحديث عن قضية الأقواس في كتاباته، والتي كانت سبباً في عدم حصوله على شهادة الدكتوراه، بعدما أوقفت الجامعة شهادته لأعوام من دون أن تُصدر بياناً توضيحياً عن ذلك.

وتحدث السريحي في الحلقة بأن الذين أوقفوا شهادة الدكتوراه لا يحُسنون الاستماع وطالب الجامعة بأن توضح لماذا أوقفتها، موجهاً رسالة إلى مدير الجامعة كتب فيها يؤسفني بأنني ابن هذه الجامعة مطالب بأن يأخذوا شهادة البكالوريوس والماجستير أيضاً.

كما علق على ما أثاره وزير الإعلام السعودي السابق والدبلوماسي السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة حول مستقبل ما يوصف بالصحافة «الورقية» وعلى هذه المؤسسات أن تتوقف عن «الشحاذة» من المال العام للدولة، وهذا الأمر أثار غضب الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية، فكتب مقالة بل مرافعة ساخنة للرد على كلام الوزير السابق، قال السريحي الإدارات السابقة لهذه المؤسسات الصحافية لم تستشرف المستقبل، والهبوط لم يكن مفاجئاً. ووصف سعيد السريحي صحيفة البلاد بأنها أفضل مادياً من بقية الصحف منوهاً بأنه ليس من حق المؤسسات الصحافية المطالبة بالدعم. ووجه السريحي رسالة للدكتور عبد الله الغذامي قال فيها: لسنا في مقهى شعبي وعلينا أن نقدم للمتابعين ما يضيف إليهم مُنوّهاً بأن كتابه "ذباب الوقت" هو موجّه إلى القارئ عن الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.

وردا على منتقدي الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، دعا الكاتب السعودي سعيد السريحي هؤلاء ولاسيما منهم الفلسطينيون إلى عدم التدخل في شؤون الدول التي هي على علاقة مع إسرائيل وأن يعملوا بما قاله الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة: خذوا ثم اطلبوا.