السعودية | ولي العهد السعودي يرعى سباق "كأس السعودية 2021" السبت

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يرعى سباق "كأس السعودية 2021" السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء غد السبت، حفل السباق العالمي الأغلى "كأس السعودية 2021" في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

ويشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أميركي للمركز الأول.

كما يتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأميركي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأميركي "ستيفن اسموسن"، ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

محط اهتمام

من جهته ثمن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض المملكة للعام الثاني، وذلك في إطار حرص ولي العهد لأن تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية وذلك وفق برامج رؤية المملكة 2030.

وقال: "أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم ".

كما رفع رئيس هيئة الفروسية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد على ما يجده القطاع الرياضي بشكل عام و الفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام، مثمناً في هذا الصدد ما يلقاه نادي سباقات الخيل من دعم ومتابعة واهتمام من القيادة للارتقاء بهذه الرياضة وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات.

يشار إلى أنه تقرر أن تكون البطولة الأغلى على مستوى العالم "كأس السعودية 2021" في نسختها الثانية بجوائز مالية تصل قيمتها إلى 30.5 مليون دولار، موزعة على 16 شوطاً تمثل في تفاصيلها سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي، فيما تبلغ جائزة شوط كأس السعودية الذي سيقام السبت، ويعد الأغلى في العالم منفرداً بـ20 مليون دولار أميركي.

إنجاز فريد من نوعه

وفي هذا السياق، قال المحلل المختص في سباقات الخيول، نواف الدهش، لـ"العربية.نت" إن "السعودية تمكنت عن طريق أبنائها أن تكون قبلة أبطال الخيل العالمية سواء كان ذلك على المضمار الرملي أو العشبي، وذلك في زمن قصير جداً، في إنجاز فريد من نوعه"، مشدداً على أن "بطولة "كأس السعودية 2021" تعد اليوم حديث الوسط الفروسي العالمي، ولاقت أصداءها الإيجابية بين الخيالة الدوليين استحساناً كبيراً نظير العمل التراكمي المميز المقام في البطولة".

إلى ذلك أوضح الدهش: "يوجد على مستوى مختلف أنحاء العالم اليوم العديد من البطولات والمهرجانات المعنية في سباق اليوم، لكن ما أحدثته بطولة "كأس السعودية" فريد من نوعه حيث أنها تقدم الجائزة الأغلى على مستوى تاريخ سباقات الخيل في الكأس الرئيسي بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى أعلى عالمية للخيل العربية الأصيلة في العبّية كلاسيك"، لافتاً إلى أن "جميع الأشواط المصاحبة تحمل جوائز ثمينة كفيلة أن تجعل الرياض هدفاً أولاً وأساسياً إلى جميع الجياد المشاركة".

مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات

وأضاف أن "البطولة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات حيث يحضر الخيالة من دول عدة مثل البرازيل، وإيرلندا، وإيطاليا، والأرجنتين، وإسبانيا، وبريطانيا، واليابان، والسويد، في فكرة تحسب إلى نادي سباقات الخيل التي تعد الأولى من نوعها".

يذكر أن نادي سباقات الخيل كان أنهى جميع الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الحدث العالمي، الذي يُقام على مدار يومي الجمعة والسبت 19 و20 فبراير الحالي، حيث أقيمت قرعة أشواط البطولة التي وُزعت من خلالها الجياد على أماكن الانطلاق لكل شوط.

ويقام في اليوم تحدي الخيالة الدوليين بمشاركة 16 فارساً، منهم 6 فارسات و6 فرسان دوليين، بالإضافة إلى اثنين من الفرسان المحترفين المتواجدين بصورة دائمة في الميدان، هما السعودي عادل الفريدي والبنمي ويجبرتو راموس. ويقام التحدي على 4 أشواط، جائزة كل شوط 400 ألف دولار أميركي. ويُقام أيضاً الشوط السعودي الدولي "تكافؤ" على الميدان العشبي وجائزته 500 ألف دولار، إذ يعد إضافة جديدة هذا العام في يوم تحدي الخيالة العالميين.

كما تتواصل السباقات السبت وتشهد مشاركة عالمية واسعة النقاط من خلال الشوط الأول على كأس نيوم، والشوط الثاني على كأس الـ1351 وجائزة كل منهما مليون دولار أميركي، والشوط الثالث لثاني أغلى الكؤوس بعد كأس البحر الأحمر الذي تبلغ جائزته 2.5 مليون دولار أميركي، فيما خُصص الشوط الرابع لـ"جائزة نادي سباقات الخيل" للخيل المحلية، وتبلغ جائزته مليون دولار أميركي. فيما سيكون عنوان الشوط الخامس "كأس العبية" للخيل العربية وجائزته 2 مليون دولار أميركي والشوط السادس على جائزة ديربي السعودية وتبلغ جائزته 1.5 مليون دولار أميركي، وسيكون الشوط السابع "كأس الرياض للسرعة" وجائزته 1.5 مليون دولار أميركي.