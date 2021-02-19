شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد "السبت"، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع امتداد هذه الأجواء على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت المركز إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين تكون الرياح السطحية على الخليج العربي

شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.