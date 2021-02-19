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بالفيديو.. الشيخ الشتري يوضح "‏شخص حج وكان مفرطا في الصلاة فهل في حجته بأس؟"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم تفريط شخص في الصلاة أثناء قيامه بأداء الحج.

وقال الشيخ "اذا كان في الحجة الأولى أثناء مدة الحج يحافظ على الصلوات لايطالب بحجة أخرى ، وان قام فعل شيء من المحظورات أو المحرمات أثناء الحج فعليه أن يكثر من الحسنات في وقته الحاضر" ٠

وأضاف الشيخ الشتري أن "القاعدة تقول أن الحسنات يذهبن السيئات".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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