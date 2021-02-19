شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الشتري يوضح "‏شخص حج وكان مفرطا في الصلاة فهل في حجته بأس؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم تفريط شخص في الصلاة أثناء قيامه بأداء الحج.

وقال الشيخ "اذا كان في الحجة الأولى أثناء مدة الحج يحافظ على الصلوات لايطالب بحجة أخرى ، وان قام فعل شيء من المحظورات أو المحرمات أثناء الحج فعليه أن يكثر من الحسنات في وقته الحاضر" ٠

وأضاف الشيخ الشتري أن "القاعدة تقول أن الحسنات يذهبن السيئات".