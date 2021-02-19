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شاهد.. ازدحام شديد بمسجد وسوق في حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

رصدت قناة الإخبارية ازدحامات شديدة داخل وخارج إحدى مساجد حفر الباطن، وتهاون العمالة بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

وقالت الإخبارية خلال تقرير إن الازدحامات الشديدة تواصلت منذ الساعة العاشرة صباح اليوم، مضيفًا أن الجهات المعنية تقوم بدورها لكن هناك تهاون من قبل العمالة الوافدة أو من المسؤولين عنهم كأصحاب المنشآت.

وأوضح التقرير ازدحام أحد المساجد المجاورة للسوق؛ حيث غاب التباعد الجسدي بين المصلين، في الوقت الذى ازدحم فيه السوق بالعمالة والبائعين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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