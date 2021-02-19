شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ازدحام شديد بمسجد وسوق في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

رصدت قناة الإخبارية ازدحامات شديدة داخل وخارج إحدى مساجد حفر الباطن، وتهاون العمالة بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

وقالت الإخبارية خلال تقرير إن الازدحامات الشديدة تواصلت منذ الساعة العاشرة صباح اليوم، مضيفًا أن الجهات المعنية تقوم بدورها لكن هناك تهاون من قبل العمالة الوافدة أو من المسؤولين عنهم كأصحاب المنشآت.

وأوضح التقرير ازدحام أحد المساجد المجاورة للسوق؛ حيث غاب التباعد الجسدي بين المصلين، في الوقت الذى ازدحم فيه السوق بالعمالة والبائعين.