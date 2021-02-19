شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 346 حالة تعافي جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,363) حالة ولله الحمد.فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة.