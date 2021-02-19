شكرا لمتابعة خبر عن المرور: الالتزام بالسرعة المحددة يجنب الكثير من الخسائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، على ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق.

وذكرت الإدارة العامة للمرور أنه كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أعلى وأخطر.

وأضافت أن الالتزام بالسرعة المحدّدة، يمكنه أن يجنب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية.

وأشارت إلى أن القيادة بسرعة، تجعل السائق غير قادر على اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث، وصعوبة التحكم بالمركبة، وزيادة قوة الارتطام.