شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يوضح عقوبة العنصرية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد محمد التمياط - محامي ومستشار قانوني‏‎ أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرم التنمر والعنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التمياط أن الأفعال والأقوال التي تحتوي على إساءة لأي شخص وعنصرية وتنمر عبر السوشيال ميديا تجرم قانونيا، حيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم هذه الأفعال متي كان فيها إساءة للأشخاص ويمكن للشخص أن يتقدم للجهات المختصة

وأشار القانوني أن " الشخص يحق له توثيق الفعل أو التصرف الذي يحتوي على سب أو قذف ويتقدم به للجهات المعنية كدليل، ونشرها تعتبر جريمة"

وأكد أن عقوبة العنصرية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.