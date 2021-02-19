شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بدء التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازينيكا في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

بدأت حملة التطعيمات بلقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في جدة.

وذكر تقرير تلفزيوني لقناة " الالإخبارية إنه تم افتتاح 9 مراكز داخل جدة، 103 غرفة للتطعيم باللقاح اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أجازت استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاءت إجازة "الهيئة" استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح "أسترازينيكا" وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم "الهيئة" بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.