تطبيق «توكلنا»: حالة يتم فيها تسجيل خروج الزائر من مكان التجمع بشكل آلي

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه يتم تسجيل الخروج (في حالة النسيان) من مكان التجمع بشكل آلي، عند تجاوز النطاق الجغرافي المحدد بالتصريح.

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «عند عدم تسجيل الزائر خروج من مكان التجمع، فإنه يتم تسجيل خروجه آليا والمرافقين إن وجد، عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع».

وقال المواطن في استفساره إن هناك معلومة يتم تداولها عبر مواقع التواصل تفيد بأن عدم تسجيل الخروج من مكان التجمع يمنع الدخول إلى مكان آخر، متسائلًا عن مدى صحة تلك المعلومة.

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