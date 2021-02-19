بالفيديو.. امرأة تحمي قاتل نجلها من الموت.. وأمير عسير يزور بيتها

«شيخة المجيرين»، لقب أطلق على سيدة في خيبر الجنوب بمنطقة عسير بعد أن أجارت قاتل ابنها في بيتها وحمته من أبنائها، وهو ما دفع أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، إلى زيارتها في بيتها.

الحكاية رواها محمد آل راجح الواهبي (شقيق القتيل)، لبرنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»؛ حيث قال إنه حضر مجلسًا للأمير تركي بن طلال خلال زيارته إلى خيبر الجنوب، للتعرف على مطالب الأهالي لتنمية المنطقة.

وخلال المجلس تم تعريفه بأنه ابن «شيخة المجيرين»، فتساءل الأمير تركي بن طلال عن الموضوع، وقال: «وين بيتك يا محمد؟»، فأخبرته أنه قريب من مكان المجلس، فقال لي: «اذهب إلى بيتك فإني زائر لوالدتك».

وأوضح محمد آل راجح أن زيارة أمير عسير إلى منزل والدتي كان لها وقع كبير على قلوبنا جميعا خاصة الوالدة، التي أجارت في شهر رجب الماضي، قاتل ابنها، عبد الله، بعدما استجار بها من أبنائها حتى لا يتعرضوا له.

وطلبت الأم من أبنائها عدم الثأر وتسليمه للجهات الأمنية.. وهو ما تم بالفعل.

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