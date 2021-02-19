بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، اليوم الجمعة، أن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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