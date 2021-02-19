«المرور» يحذِّر من السرعة الزائدة: تؤدي لـ3 «تأثيرات خطيرة»

حذر المرور السعودية من زيادة سرعة المركبات على الطرق، مشيرًا إلى أن الالتزام بالسرعة المحدد يجنب وقوع الحوادث.

وذكر المرور أنه كلما زادت سرعة المركبة كان تأثير قوة الاصطدام أعلى وأخطر، فالالتزام بالسرعة المحدّدة، يمكنه أن يجنب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن وقوع الحوادث المرورية.

وأشار المرور إلى أن تأثير سرعة المركبة على قوة الاصطدام يشمل ثلاثة تأثيرات:

- عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.

- صعوبة التحكم بالمركبة.

- زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث.

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