بعد واقعة الجوال.. والد الطفل ضحية الضرب والحروق: «لن أتنازل»

تعرض طفل في العقد الثاني من العمر، لحروق في جسده وضرب بالوجه، أثناء وجوده في قرية العريش إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان؛ وأكد والد الطفل لـ«عاجل»، أن ابنه تعرض لحروق في جسده وضرب بالوجه من قبل خاله واثنين من أقاربه بسبب خلافهم على الجوال، مؤكدًا أنه تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن حالة الطفل مستقرة حاليًّا، وتخضع للعلاج في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ حيث يتلقى العناية الطبية اللازمة، موضحًا أن جميع المعتدين تم القبض عليهم، وأنه لن يتنازل حتى يأخذوا الجزاء .

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا).

وأضاف: «أنه تم تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة».

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